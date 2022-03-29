Rektör Beydemir, Devlet Konservatuvarını ziyaret etti

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı’na ziyarette bulundu.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde Cübbe Giyme ve Belge Takdim Töreni 16 Mart’ta yoğun bir katılımla gerçekleşmiş, davet edilen Konservatuvar öğretim elemanlarından oluşan Anadolu Klarnetli Beşlisi, burada bir konser vermişti. Rektör Beydemir, Anadolu Klarnetli Beşlisi’ne vermiş oldukları konsere istinaden teşekkürlerini sunmak için Devlet Konservatuarı’nı ziyaret etti.

Rektör Beydemir ziyaretine Konservatuvar Müdürü Prof. Lilian Tonella Tüzün, Müdür Yardımcıları Doç. Dr. Onur Dülger ve Doç. Kaya Kılıç ile görüşerek başladı. Anadolu Klarnetli Beşlisi sanatçı-akademisyenleri Prof. Bülent Akdeniz, Doç. Kaya Kılıç ve Öğr. Gör. Deniz Mumcu, Öğr. Gör. Mesut Tuncer ve Öğr. Gör. Oktay Köseoğlu ile de bir araya gelen Rektör Beydemir, Anadolu Klarnetli Beşlisi tarafından gerçekleştirilen konser ile ilgili duyduğu memnuniyeti dile getirerek Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Anadolu Klarnetli Beşlisi üyelerine katkıları için teşekkür etti.