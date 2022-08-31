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Refik Pehlivan kalbine yenik düştü
Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
ESKİŞEHİR 31.08.2022, 09:53
Yunus Emre Esnaf Kefalet Kooperatifi Başkanı Refik Pehlivan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Eskişehir’in tanınmış ailelerinden Pehlivan’ın vefatı, başta ailesi olmak üzere, Eskişehir esnaf ve iş âlemini yasa boğdu. Cenaze, bugün ikindi vakti Sami Ramazanoğlu Camii’nde kılınacak. Pehlivanın naaşı ise namazın ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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