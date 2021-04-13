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Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir fırınları önünde pide kuyrukları oluşmaya başladı, vatandaşlar kalabalığa tepki gösterdi.

ESKİŞEHİR 13.04.2021, 18:12
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Ramazan’ın ilk günü pide kuyruğu

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Eskişehir fırınları önünde pide kuyrukları oluşmaya başladı, vatandaşlar kalabalığa tepki gösterdi.

Ramazan ayı geldi, vatandaş yılın ilk orucunu bugün tuttu. İftar vaktine saatler kala Eskişehir’deki fırınların önünde pide ve ekmek kuyrukları oluşmaya başladı. Bazı kuyrukların 15-20 kişiden fazla olduğu, sokak kenarlarına taştığı görüldü. Metrelerce uzayan ve çoğunlukla sosyal mesafenin yok sayıldığı kuyruklar, birçok fırının önünde benzer manzaralara neden oldu.

Pes edip elleri boş döndüler

Öte yandan bazı insanlar fırın işletmelerine tepki gösterdi. Saatlerdir kuyrukta beklediğini söyleyen bir vatandaş, fırındaki pidelerin sipariş üzerine kasalarla farklı bir yere götürüldüğünü, bekleyen insanların ise en az 1 saat daha beklemesi gerektiği söylendiğini iddia etti. Sokak boyu uzayan kuyruklarda bekleyip evlerine pide alamadan dönenler oldu.
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