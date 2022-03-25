Ramazanın bereketi çarşıya yansımaya başladı

Ramazan ayına sayılı günler kala Eskişehir Taşbaşı Çarşı’nda yoğunluk yaşanırken, esnaf satışların artmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Bu yıl 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı öncesinde vatandaşların alışveriş telaşı başladı. Ramazan aynın yaklaşmasıyla birlikte, iftar alışverişine önem veren vatandaşlar çarşı esnafının yolunu tuttu. Eskişehir’de Taşbaşı Çarşı’ndaki kalabalık, esnafın yüzünü güldürdü. Yoğunluktan dolayı mutlu olan esnaf, ramazan ayı boyunca işlerine bereket gelmesini umut ediyor.

Eskişehir’de uzun zamandır esnaflık yapan Görkem Türkoğlu, her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayı öncesinde yoğunluk yaşandığını söyledi. Kuru meyve ve bakliyat ürünlerinin satışlarının arttığını belirten Türkoğlu, “Ramazan ayına günler kala çarşıda yoğunluk var. İnsanlar yavaş yavaş hurmasını ve kuru meyvesini almaya başladı. Vatandaşımız iftarlık çorbasını, bakliyatını ve sahur için yiyeceklerini almak için geliyorlar. İlerleyen günlerde yoğunluğun daha da artacağını düşünüyoruz, beklentimiz o yönde. Şuan ağırlıklı olarak kuru bakliyat, kuru meyve ve hurma tarzı ürünler ön planda. Bu dönemde kuruyemiş biraz daha arka planda kaldı. İnsanlar Taşbaşı Çarşısı’nda her bütçeye göre ürün bulabiliyorlar” dedi.