Ramazanda Kur’an-ı Kerim ve dua kitaplarına ilgi yüksek

On bir ayın sultanı Ramazanın gelmesiyle Eskişehir’de bulunan kitapevlerinde Kur’an-ı Kerim ve dua kitaplarına ilgi arttı.

Mübarek ayda oruç tutma, teravih namazı kılma ve mukabele dinleme gibi dini görevleri en iyi şekilde yerine getirmek isteyen vatandaşlar Eskişehir’deki kitapevlerine uğruyor. Kitapevi çalışanları, vatandaşların Ramazan ayında özellikle Kur’an-ı Kerim ve dua kitaplarına oldukça ilgi gösterdiğini söyledi. Her boyda dua kitaplarının satıldığını belirten kitap satıcıları fiyatların da uygun olduğunu vurguladı.

Eskişehir’de 22 yıldır işletilen kitapevinde çalışan Şeref Sayar, dini kitap satışlarının güzel ilerlediğini belirterek, "Vatandaşların Ramazanda Kur’an-ı Kerim’e ve dua kitaplarına ilgisi fazla. Kitap alışverişi güzel ilerliyor. Genellikle cevşenler fazla satılıyor. Her türlü cevşenlere vatandaşlar ilgi gösteriyor. Hizbü’l Kur’an isimli Kur’anlar da fazla satılıyor. Dua kitapları fazla satılıyor. Yıpranan Kur’an-ı Kerim tamiri için biz başka arkadaşlara yönlendiriyoruz. Biz de 2. el dini kitapları yok, sıfır kitaplar satıyoruz. Ramazanda dini kitaplarımızın satışlarının maşallahı var" dedi.

"10 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkıyor"

"Kitapların fiyatları kağıttaki artıştan dolayı makul seviyede" diyen Sayar, kitapların satış fiyatları hakkında ise şunları söyledi: "Diğer kitapçılara nazaran fiyatlarımız uygun. Kağıt ve asgari ücretin artması nedeniyle fiyat artışları merkezden yapılıyor. Biz de kısmen fiyatlarda artış yapıyoruz. Dua kitaplarının fiyatları 10 liradan başlıyor 150 liraya kadar çıkıyor. Her boyda dua kitaplarımız var. Ciltine göre fiyatlarda değişiklik oluyor. Kur’an-ı Kerimin hafız boyutu fiyatı 90 liradan satılıyor. Kur’an-ı Kerim’i mealinin fiyatı 200 lira, rahle 165 lira, orta boy Kur’an-ı Kerim ise 130 liradan satılıyor."