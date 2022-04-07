Ramazan ayını fırsat bilen esnaf tadilata başladı

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte gün içerisinde yaşanan sakinliği fırsat bilen birçok işletme sahibi, tadilata başladı.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle insan kalabalığı ile bilinen yerlerde sakinlik başladı. Orucun etkisiyle vatandaş daha az dışarı çıkmaya başlayınca esnaf kesiminin işlerinde bir sakinlik oluştu. Bu sakinliği fırsat bilen işletme sahipleri, dükkanlarında tadilata başladı. Eskişehir’in hemen her caddesinde birden fazla dükkanda yapılan tadilat dikkatleri çekti.

“Bu süreci değerlendirmek istedik”

Eskişehir’de kuaför işletmeciliği yapan Adem Bayram, ramazan ayında oluşan sakinliği değerlendirmek istediklerini belirtti. Ramazan Bayramı öncesinde tadilatı bitirip müşteri ağırlamayı planladıklarını söyleyen Bayram, şu ifadeleri kullandı; “Ramazan ayının başlarında bizim işlerimiz yavaşlar. Bayrama bir hafta kalasıya kadar sakin devam eder. Biz de bu süreci değerlendirmek istedik. Dükkanımıza tadilat yapıyoruz. Hem bayram öncesi yoğunluğa hem de yaz sezonuna hazırlık yapıyoruz.”