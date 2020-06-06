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’Proje EV-DES’ TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN GELİŞTİRDİĞİ “PROJE EV-DES” ADLI PROJE TÜBİTAK’TAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

’Proje EV-DES’ TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ’NİN GELİŞTİRDİĞİ “PROJE EV-DES” ADLI PROJE TÜBİTAK’TAN DESTEK ALMAYA HAK KAZANDI

06 Haziran 2020 Cumartesi 12:19
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’Proje EV-DES’ TÜBİTAK’tan destek almaya hak kazandı

Anadolu Üniversitesinin geliştirdiği “Proje EV-DES: Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Gerilik/Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Çevrimiçi Evde Destek Programının Tasarlanması ve Uygulanması” başlıklı proje, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumundan (TÜBİTAK) destek almaya hak kazandı.

Korona virüsün mevcut ve öngörülen sorun ve etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinden incelenmesi, araştırılması ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik olarak ARDEB 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı kapsamında açılan çağrıya 160 farklı kurumdan toplam 682 proje önerisi sunuldu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 102 proje önerisinin desteklenmesine karar verildi. Bu projelerden birisi de yürütücülüğünü Anadolu Üniversitesi Engelliler Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. İbrahim H. Diken‘in yaptığı “Proje EV-DES: Erken Çocukluk Döneminde Gelişimsel Gerilik/Yetersizlik Tanılı Çocukların Ebeveynlerine Yönelik Çevrimiçi Evde Destek Programının Tasarlanması ve Uygulanması” başlıklı proje oldu. Proje, erken çocukluk döneminde gelişimsel gerilik ya da yetersizlik tanılı çocukların ebeveynlerine yönelik; çocuklarının geriliği ya da yetersizliği hakkında bilgi vermeyi ve bu durumları ile baş etme beceri gereksinimlerini karşılamakla birlikte ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyerek ebeveynleri güçlendirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında böylece “Çevrimiçi Ebeveyn Evde Destek Programı (Proje EV-DES)” tasarlanacak ve programın etkililiği de değerlendirilecek. Projenin hedef kitlesini erken çocukluk döneminde (0-8 yaş); zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozukluğu, duyusal (görme ve işitme) yetersizlik, fiziksel yetersizlik ya da süreğen rahatsızlık, dil ve konuşma bozukluğu, çoklu yetersizlik, ruhsal ve duygusal bozukluk ve genel gerişim geriliği gibi özel gereksinim durumlarına sahip çocuğu olan ebeveynler oluşturuyor. Proje EV-DES’in sonunda yazılı ve görsel materyaller ile WEB 2.0 tabanlı dijital platformlardan oluşan üç somut ürün ortaya çıkarılması hedefleniyor. Yazılı materyal olarak, ebeveynlere yönelik, çocuklarının gelişimsel gerilik ya da yetersizlik durumları hakkında bilgi veren, çocukların gerilikleri ya da yetersizlikleri ile ilgili beceri gereksinimlerini karşılayan, ebeveynlerin psiko-sosyal iyilik hallerini destekleyecek, bilimsel dayanakları ortaya konmuş bilgi, yöntem ve stratejilerin yer alacağı, açık bir dille yazılmış okuyucu dostu broşürler, afişler, kısa ve uzun bilgi notları oluşturulacak. Ayrıca proje, 1 Temmuz-31 Aralık 2020 tarihleri arasında hayata geçirilecek.

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