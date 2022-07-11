banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Bursalı çiftçinin hasat bayramı
Hıncal Uluç entübe edildi
Hıncal Uluç entübe edildi
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Sinan Kurumuş resmen Sakaryaspor’da
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi
Bosna Hersek’te Barış Yürüyüşü sona erdi

Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay: “Devletimiz vatandaşımızın yanında”

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay, sağanak sonrasında zarar gören yerleşim yerleri ve tarım arazileri için ön hasar tespit çalışmalarının yapıldığını duyurdu.

ESKİŞEHİR 11.07.2022, 11:21
Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay: “Devletimiz vatandaşımızın yanında”

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay, sağanak sonrasında zarar gören yerleşim yerleri ve tarım arazileri için ön hasar tespit çalışmalarının yapıldığını duyurdu.

Eskişehir’de bayramın ilk gününde etkili olan sağanak yağmur ve dolu yağışı nedeniyle bazı tarım arazilerinde zarar meydana geldi. AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Özkan Günay, Alpu ve Tepebaşı ilçesinin bazı mahallelerinde zarar oluşan ekili tarım arazileri için ön hasar tespit çalışmalarının yapıldığına dair sosyal medya hesabından bilgilendirmede bulundu. Günay, paylaşımının sonuna, ‘Devletimiz vatandaşımızın yanında. Allah beterinden saklasın’ notunu düştü. Ayrıca Günay paylaşımına Tarım ve Orman Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nı etiketledi.

Söz konusu paylaşımların tamamı ise şöyle:

“Tepebaşı ilçemizin, Sakintepe, Fevziçakmak, Gündüzler mahallelerinde dün meydana gelen dolu yağışı nedeniyle sebze ekim alanlarında oluşan hasarların ön tespit çalışmaları devam etmektedir.

Alpu İlçemizin merkezinde, Büğdüz ve Ağaçhisar mahallelerinde aşırı yağış nedeniyle dolu ve sel zararları için Eskişehir Valiliği koordinasyonunda ön hasar tespit çalışmaları yapılmaktadır. Devletimiz vatandaşımızın yanında. Allah beterinden saklasın.”

Yorumlar (0)
25°
parçalı bulutlu