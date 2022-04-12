Prof. Dr. Bülent Görenek Kopenhag’da kalp çarpıntılarını anlattı

Avrupa Kalp Ritmi Birliği’nin geçen hafta Kopenhag’da yaptığı konferansa katılan Prof. Dr. Bülent Görenek, kalp çarpıntıları hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

Çoğu Avrupa ülkelerinden beş bine yakın kardiyoloji uzmanının buluştuğu toplantıya Prof. Dr. Bülent Görenek davetli olarak katıldı. Kongrede kalp çarpıntıları hakkında en güncel tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı. Prof. Dr. Bülent Görenek en sık görülen kalp çarpıntılarından olan "atriyal fibrilasyon" konusundaki bilgi ve deneyimlerini meslektaşları ile paylaşma imkanı buldu.

“Uygun tedavi edilmeyen hastalarda felce sebep olabilir”

Atriyal fibrilasyonun kalbin kulakçıklarından kaynaklanan bir çarpıntı türü olduğunu vurgulayan Görenek, uygun tedavi edilmeyen hastalarda beyne giden pıhtıya bağlı inmeye yani felce sebep olabileceğini aktardı. Hastalığın tedavisinden bahseden Görenek, “Atriyal fibrilasyonlu pek çok hastada pıhtı önleyici ilaçlar hayat kurtarıcı olmaktadır. Hastalığın tedavisinde ’ablasyon’ dediğimiz yöntemle kalp içinde çarpıntıya neden olan yerleri dondurma işlemi yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Bazı hastalarda ise çarpıntıyı kontrol altına almak için çeşitli ilaçlardan yararlanılmaktadır” dedi.