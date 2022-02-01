Porsuk’ta ilginç görüntü

Eskişehir’de soğuk havanın etkisiyle buz tutan Porsuk Çayı’nın yüzeyine atılan araç lastikleri dikkat çekti.

Eskişehir’de kar yağışının ardından etkili olan ayazla birlikte Porsuk Çayı’nın büyük bölümü buz tuttu. Yaklaşık 2 haftadır buz tabakasıyla kaplı olan çay yüzeyi, duyarsız vatandaşlar tarafından atılan malzemelerle kirletildi. Çayın kent merkezinden geçen kısımlarında; saksı, tuğla, kasa ve taş gibi cisimler öne çıkarken, Kent Park civarında ise araç lastikleri göze çarptı. Kenardan yuvarlanarak donmuş yüzeye bırakıldığı anlaşılan lastikleri gören mahalleliler, oluşan çirkin manzaraya tepki gösterdi. Buz eridikten sonra lastiklerin suyun içerinde kalacağını belirten vatandaşlar, duyarsız kişilere seslenerek çevrenin korunmasını gerektiğini vurguladı.