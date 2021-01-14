Porsuk’ta balık ölümleri

Ülke genelinde birçok bölgede olduğu gibi Eskişehir’de de bu sene yağışların istenilen seviyede olamaması sonucu debisi düşen Porsuk çayında balık ölümleri meydana geldi.

Yaşanılan kuraklık insan hayatını etkilediği gibi diğer canlılarında yaşamını da olumsuz etkiliyor. Eskişehir denilince akla gelen Porsuk çayında su seviyesi gözle görülür derecede düştü. Bu durumdan en fazla etkilenen balıkların onlarcası, Eskişehir’in Beylikova ilçesine bağlı Uzunburun mahallesinde, tarım arazilerinin yanından geçen Porsuk nehrinde can verdi. Balık ölümlerin azalan su seviyesinden kaynaklandığı tahmin edilirken, bölgedeki tarım alanlarında kullanılan zirai ilaçlardan da bu durumu tetiklemiş olabileceği kaydediliyor.