Porsuk suyu yağmurla sarardı

Eskişehir ve çevresindeki illerde son günlerde yoğun bir şekilde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Porsuk Çayı’nın rengi sarıya döndü.

Bayatçık Deresi ile Kızıltaş Suyu’nun birleşmesiyle doğan ve en uzun kolu olduğu Sakarya Irmağı’na dökülen Porsuk Çayı, merkezinden geçtiği Eskişehir’in en önemli sembolü olarak biliniyor. Yeşil ve doğayla iç içe görüntüsü, üzerinde gezintiye çıkılabilen gondolları, çevresinde yer alan sakin dinlenme alanları ve işletmeler ile Eskişehirli vatandaşların yanı sıra yerli ve yabancı turistler tarafından da sıklıkla ziyaret ediliyor. Bir haftayı aşkın bir süredir Eskişehir ve çevresindeki illerde etkili olan yoğun sağanak yağış ve sel suları nedeniyle ünlü çayın suyu renk değiştirdi. Yağmur sularından dolayı debisi de artan çayın yeşil görüntüsünün yerini sarı, çamurlu sular aldı. Vatandaşlar Porsuk’un renginin rahatlatıcı ve doğal yeşil haline dönmesini bekliyor.

Porsuk bulvarında bulunan bir kafede garsonluk yapan Fatih Oran, Porsuk’u son 4 yıldır her gün gördüğünü, dolayısıyla rengindeki değişikliği fark ettiğini söyledi. Oran, “Her gün işe gelirken Porsuk çayını görüyorum ve son günlerde yağan sağanak yağmurdan dolayı çayın renginin değiştiğini fark ettik. Umarım yakın zamanda eski güzel rengine geri döner” dedi.