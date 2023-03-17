Porsuk kahverengiye büründü

Eskişehir’i dünden beri etkisi altına alan ve zaman zaman sağanağa dönen yağmur sonrasında şehrin merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün Eskişehir için yaptığı sağanak yağmur uyarısı dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterdi. Zaman zaman hızı azalsa da yer yer devam eden yağmur sebebi ile şehir kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı’nın renge kahverengine döndü. Sakarya nehrinin bir kolu olan Porsuk Çayı’nin, geçtiği bölgelerdeki toprak karışımı sebebi ile renk değiştirdiği tahmin ediliyor. Güzelliğiyle kartpostallık görüntülere sahne olan çay, kahverengiyle akmasıyla görenleri şaşırttı.