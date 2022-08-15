Porsuk Çayı’nın kenarına duyarsızca atılan ekmek parçaları hayrete düşürdü

Eskişehir’in en önemli turizm değerlerinden biri olan Porsuk Çayı’nın kenarına gelişigüzel bırakılan ekmek parçaları, kötü görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

Eskişehir kent merkezinden geçen Porsuk Çayı, etrafında yapılan piknik ve çeşitli aktivitelerle şehrin en önemli değerlerinden biri olarak olarak görülüyor. Porsuk Çayı’nın ortasından geçtiği meşhur Kanlıkavak Parkı’nda sorumsuzca bırakılan ekmek parçaları görüntü kirliliğine yol açtı. Suyun çevresini gezmeye çıkan vatandaşlar, atılan ekmeklerin oluşturduğu manzaraya karşı, hem israf hem de doğaya saygısızlık olduğunu belirtiyor.