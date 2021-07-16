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Porsuk çayında tedirgin eden görüntüler

Eskişehir’in Porsuk Çayı’nın geçtiği ilçe ve mahallerinde kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşanırken, çay yatağında neredeyse hiç suyun kalmaması çiftçileri tedirgin etti.

ESKİŞEHİR 16.07.2021, 12:36
Porsuk çayında tedirgin eden görüntüler
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Eskişehir’in Porsuk Çayı’nın geçtiği ilçe ve mahallerinde kuraklıktan dolayı su sıkıntısı yaşanırken, çay yatağında neredeyse hiç suyun kalmaması çiftçileri tedirgin etti.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesine bağlı Yunus Emre mahallesinden geçen Porsuk Çayı’ndan kaydedilen görüntülerde, çay yatağında neredeyse hiç suyun kalmadığı görüldü. Bu durum canlı popülasyonu açısından da tedirgin etti. Beylikova ilçesi dâhil olmak üzere suyun yatağının geçtiği mahalle ve ilçelerde benzer su sıkıntıları yaşandığı öğrenildi. Çay etrafında tarım arazileri olan çiftçiler, tarlalarını Porsuk’tan sulayamaz oldu. Ürünlerinin kurumasından endişeli olan çiftçiler alternatif yollar aramaya başladı. Porsuk suyun debisinin bentleri kapatarak Eskişehir’de tutulduğu iddia edildi.

Öte yandan, Devlet Su İşleri (DSİ) kış ayında ilgili muhtarlıklara gönderdiği yazıda ‘kuraklık olabilir’ diyerek sulama konusunda uyarılarda bulunmuştu.
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