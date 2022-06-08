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Porsuk Çayı’nda biriken ağaç dalları ve çöpler görenleri hayrete düşürüyor
Eskişehir’den geçen Porsuk Çayı’nda biriken ve su yüzeyini kaplayan ağaç dalları ve çöpler hayrete düxürüyor.
ESKİŞEHİR 08.06.2022, 10:53
Eskişehir’den geçen Porsuk Çayı’nda biriken ve su yüzeyini kaplayan ağaç dalları ve çöpler hayrete düxürüyor.
Eskişehir’in merkezinden geçen ünlü Porsuk Çayı’nın, Gökmeydan Mahallesi’nde bulunan Kentpark’tan geçen kısmında biriken çöpler ve ağaç dalları görüntü kirliliği oluşturuyor. Çay üzerindeki su tutma kapaklarının gerisinde biriken çöpler ve dallar hem görüntüyü bozuyor, hem de sudaki canlı yaşamını da tehdit ediyor. Atılan çöplerin arasında plastik ve cam şişeler ile ambalaj atıkları bulunuyor. Su yüzeyini kaplayan kirlilik görenleri hayrete düşürüyor.