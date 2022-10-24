Porsuk Çayı’na devrilen ağaçların kaldırılması isteniyor

Eskişehir’in Kızılinler Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce etkili olan şiddetli rüzgarla birlikte Porsuk Çayı’na devrilen ağaçlar, bulunduğu yerden kaldırılmayı bekliyor.

Kızılinler Mahallesi’nde yaklaşık 2 ay önce etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar, bazı ağaçların Porsuk Çayı’na devrilmesine neden olmuştu. Aradan haftalar geçmesine rağmen, suyu kaplayan ağaçlar için bir çalışma yapılmadığı görüldü. Özellikle akarsu yatağının büyük kısmını kaplayan ve kökünden devrilen bir ağaç dikkat çekti. Mahallede yaşayan vatandaşlar, suyun farklı kesimlerinde de ağaçlar olduğunu belirterek, gerekli çalışmaların yapılmasını istediklerini dile getirdi.