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Porsuk Çayı ve çevresine atılan çöpler kötü görüntüler oluşturdu
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na ve kenarındaki yeşil alanlara bilinçsiz vatandaşlarca atılan çöpler, kötü görüntüler oluşturdu.
ESKİŞEHİR 11.09.2022, 11:36
Eskişehir’de Porsuk Çayı’na ve kenarındaki yeşil alanlara bilinçsiz vatandaşlarca atılan çöpler, kötü görüntüler oluşturdu.
Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olarak bilinen Porsuk Çayı, şehrin turizmi için önemli yer tutuyor. Birçok vatandaşın önünde fotoğraf çekindiği veya kenarındaki çimlerde vakit geçirdiği çay, bazı duyarsız vatandaşlarca kirletiliyor. Su üzerinde biriken ambalajlar, kâğıt ve poşetler kötü görüntülere neden oluyor. Ayrıca Porsuk Çayı’nın kenarlarındaki çim alanlara bırakılan çöpler dikkat çekiyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, gerekli düzenleme ve yaptırımların yapılması için yetkililere sesleniyor.
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