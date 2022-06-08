Porsuk Çayı kenarları yeşil örtüyle kaplandı

Eskişehir’de Porsuk Çayı’nın kenarında büyümeye başlayan sarmaşıklar tüm korkulukları sararak, adeta kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Eskişehir’in önemli turizm merkezlerinden birisi olan Porsuk Çayı’nda, yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeşil renkler hâkim olmaya başladı. Çayın kenarında yer alan demirliklerin üstü neredeyse boydan boya sarmaşıklarla kaplanarak güzel görüntüler ortaya çıktı. Sarmaşıkların oluşturduğu yeşilliğin suyun üstüne yansıması ise Porsuk Çayı’nı fotoğraf çekmek isteyen turistlerin ilgi odağı haline getirdi. Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yapmak için gelen vatandaşlar ise, çayın kışa nazaran yeşil halinin çok daha güzel gözüktüğünü ve sarmaşıklarla birlikte Porsuk kenarında çok daha keyifli vakit geçirdiklerini aktardılar.