Porsuk Çayı kenarında Eskişehir’e yakışmayan çöp görüntüsü

Eskişehir’in en önemli değerlerinden biri olarak bilinen Porsuk Çayı kenarına sorumsuzca dökülen çöpler, çevre kirliliğine neden oldu.

Eskişehir’in en önemli simgelerinden biri olan Porsuk Çayı, kentin birçok noktasından geçiyor. Şehir merkezini adeta ortadan ikiye bölen Porsuk Çayı, bir anlamda da Eskişehir’in Türkiye’nin Venedik’i olarak tanınmasını sağlıyor. Eskişehir’e gelen turistlerin de ilk durağı olan Porsuk kenarına atılan çöpler, hem çevre kirliliğine hem de çirkin manzaraların oluşmasına neden oluyor. Merkez Yeni Mahalle’de sorumsuz vatandaşlar tarafından su kenarına dökülen çöpler, adeta küçük bir dağ olarak görülüyor. Pet şişe, plastik atık ve poşetlerin yanında sandalyenin de oraya öylece atılması dikkat çekiyor. Çevrede yaşayan vatandaşlar, Porsuk Çayı’nın eşsiz manzarasına gölge düşüren çöp görüntülerine karşı yetkilileri göreve çağırıyor.