Porsuk Barajı’nın doluluk oranında artış bekleniyor

Eskişehir’de son zamanlarda yaşanan yağışların ardından Porsuk Barajı’nın doluluk oranında geçtiğimiz yıla kıyasla artış bekleniyor.

Edinilen bilgiye göre, Porsuk Barajı’nın doluluk oranında bu sene geçtiğimiz yıla kıyasla artış bekleniyor. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde Porsuk Barajı’nda yüzde 34 civarlarında olan aktif doluluk oranı şu günlerde yüzde 37 olarak ölçülüyor. Geçen yıl sulama dönemi başlangıcı olarak kabul edilen 15 Nisan 2021’de barajda aktif doluluk oranı yüzde 42 olarak ölçülmüştü.

Yetkililer, bu sene artan yağış miktarlarının ardından oluşan kar ve buzların tam olarak erimesi sonucunda baraj rezervuarında geçen yılın değerine göre artış öngörüyor.