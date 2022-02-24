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Polisten kaçmaya çalışan şüphelinin üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı
Eskişehir’de polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.
ESKİŞEHİR 24.02.2022, 11:52
Eskişehir’de polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli kovalamaca sonucunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Yenibağlar Mahallesi’ndeki uygulama sırasında H.E. isimli bir şüpheliye dur ikazı yaptı. Polis ekiplerinin uyarısını dikkate almayarak kaçmaya çalışan şüpheli şahıs, kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan aramada H.E.’nin üzerinden, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.