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Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Eskişehir’de motosikletli polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

ESKİŞEHİR 14.09.2021, 10:07
Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı

Eskişehir’de motosikletli polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alınan şahsın üzerinden uyuşturucu hap çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı Motosikletli Yunus Timleri devriye esnasında, durumundan şüphelendiği bir şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark eden şüpheli kovalamaca sonucu Talatpaşaoğlu sokakta yakalandı. İsminin T.B. olduğu öğrenilen ve gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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