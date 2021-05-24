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Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polisten kaçan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

ESKİŞEHİR 24.05.2021, 14:48
Polisten kaçan şahsın üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polisten kaçan şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Zafer mahallesinde devriye görevi yapan İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, durumundan şüphelendiği O.A. isimli şahsı takibe aldı. Polis ekiplerini fark ederek kaçmaya başlayan şüpheli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
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