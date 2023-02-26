Polisleri harekete geçiren şüpheli çanta boş çıktı

Eskişehir’de bir bank üzerinde unutulan boş çanta, yoldan geçen çocukların şüphelenerek ihbarda bulunmasıyla polis ekiplerini harekete geçirdi.

Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’nde bulunan Zübeyde Hanım Bulvarı üzerinde bulunan bir bankta unutulan boş çanta, hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Dün akşam saat 8 sularında yaşanan olayda, iddialara göre kimliği belirlenemeyen bir şahıs bankın üzerinde kadın çantası unuttu. Caddede yürüyen çocukların şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine ekipler bölgeye sevk edildi.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik tedbiri alınarak başlatılan incelemeden kısa bir süre sonra olay yerine çantayı unutan kişi geldi. Boş olduğu öğrenilen çantayı sahibinin alarak gitmesinin ardından meraklı gözlerle olanları izleyen vatandaşların içine su serpildi.