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Polisler maske ve mesafe denetimi yaptı

Eskişehir’de artan koronavirüs vaka sayılarına engel olmak için kontrollerini yoğunlaştıran polis ekipleri, akşam saatlerinde yaya yoğunluğu olan park ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

ESKİŞEHİR 08.04.2021, 10:30
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Polisler maske ve mesafe denetimi yaptı

Eskişehir’de artan koronavirüs vaka sayılarına engel olmak için kontrollerini yoğunlaştıran polis ekipleri, akşam saatlerinde yaya yoğunluğu olan park ve caddelerde denetim gerçekleştirdi.

Polis ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesinde halkın yoğun olduğu bölgelerde koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında maske ve mesafe kontrolüne yönelik denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimde, yaya trafiğinin yoğun olduğu Eskibağlar mahallesindeki park ve caddelerde vatandaşlara uyarılarda bulunuldu. Sokağa çıkma yasağı başlamadan kısa bir süre önce yapılan denetimde emniyet güçleri, maske ve mesafe kuralına uymayan kişilere ise idari para cezası uyguladı.

’Çekmeyin’ diyerek tepki gösterdi

Öte yandan, yanında kimliği olmadığını belirten ve maske takmadan dışarı çıkan bir kadına polis ekipleri tarafından cezai işlem yapıldı. Bu sırada görüntü alan basın mensuplarına sesini yükselten kadın, "Çekmeyin rahatsız oluyorum" diyerek tepki gösterdi.
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