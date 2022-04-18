Polisle tartışan mülteciye vatandaşlar tepki gösterdi

Eskişehir’de yapılan trafik denetimine takılan plakasız mobiletin yabancı uyruklu sürücüsü, polise direnince çevreden geçen vatandaşlardan tepki gördü.

Eskişehir’de plakası olmayan bir mobilet, Yunus Emre Caddesi üzerinde yapılan trafik denetimine takıldı. Polis ekiplerince yapılan kontrolde aracın sahibinin ehliyetinin de olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine trafik ekipleri sürücüye cezai işlem uygularken, plakasız mobileti de bağladı. Aracı çekilen sürücü, polis ekiplerine tepki göstererek sözlü münakaşaya girdi. Çevredekiler gördükleri olay karşısında öfkelenerek şahsın üzerine yürüdü. Polis vatandaşları sakinleştirmeye çalışırken, cezai işlem uygulanan sürücü olay yerinden uzaklaştırıldı.

“Polise saygısızlık etme hakkını nasıl buluyorlar anlamıyorum”

Yabancı uyruklu şahsa tepki gösteren Cengiz Türk, “Ben dalgın bir halde polis ekiplerimizin yanından geçerken Ramazan kolisi taşıyan bir abimiz ’Bak devletin polisine bağırıp çağırıyorlar’ dediğinde ben buna tabii ki tarafsız kalamadım. Ukrayna’daki kadınlar dahi vatanını korurken, bu adamlar vatanını bırakıp buraya gelip benim devletimin polisine saygısızlıkta bulunamaz. Yatsın kalksın polisimize dua etsin, mübarek Ramazan ayının yüzü suyu hürmetine ben o adamı orada darp ederdim, dayanamadım çünkü. Can güvenliğini sağlayan polise ’Sen kimsin’ gibi bir söylemle saygısızlık etme hakkını kendilerinde nasıl buluyorlar anlamıyorum. Hala sinirliyim, bu kimselere gerekenin yapılmasını bütün devlet büyüklerimizden arz ediyorum” dedi.