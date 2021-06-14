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Polisin şüphelenerek arama yaptığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek üstlerinde arama yaptığı iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele çıktı.

ESKİŞEHİR 14.06.2021, 17:44
Polisin şüphelenerek arama yaptığı 2 kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin şüphelenerek üstlerinde arama yaptığı iki kişinin üzerinden uyuşturucu madde ele çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi’nde asayiş uygulaması yapan ekipler, şüphelendikleri Z.A.’nın üzerinde yaptıkları aramada 5.89 gram bonzai ele geçirdi. Diğer olayda ise Şarhöyük Mahallesi’nde yaya devriye görevi yapan ekipler şüphelendikleri O.K., isimli şahsı durdurdu. O.K.’nın üzerinde yapılan aramalarda ise 0.26 gram bonzai ele geçirildi. İki farklı olayda ekipler, adli işlem uyguladıkları şüphelilere ayrıca sokak çıkma yasağına uymamaktan idari yaptırım cezası uyguladı.
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