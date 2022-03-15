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Polisin çalışmalarıyla yakalanan 167 kişinin 66’sı tutuklandı
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından kamu düzenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan farklı suçlardan aranan 167 şahsın 66’sı tutuklandı.
ESKİŞEHİR 15.03.2022, 09:35
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından kamu düzenin sağlanması amacıyla yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan farklı suçlardan aranan 167 şahsın 66’sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalar yapıldı. 14 Şubat 2022 ve 10 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan denetimlerde, farklı suçlardan aranan 167 şahıs yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 66 şüpheli ise tutuklandı.