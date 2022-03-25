Polis ekipleri yaşlıları yalnız bırakmadı

Eskişehir’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, yalnız yaşayan yaşlı vatandaşları ziyaret etti.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince yalnız yaşayan yaşlıların günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek, toplumsal yaşamda etkinlik alanlarını genişletmek ve daha iyi yaşam koşullarını sağlamak amacıyla çalışma düzenlendi. Herhangi bir yakını bulunmayan, zor koşullarda yalnız yaşayan, ilgiye ve yardıma muhtaç olduğu mahalle polisleri tarafından tespit edilen yaşlı vatandaşlar polis ekiplerince ziyaret edildi.

Yapılan ziyaretlerde, dile getirdikleri sorunlar, talep ve istekler kayıt altına alınarak, gerek İl Emniyet Müdürlüğü olarak gerekse ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile koordine ve işbirliği içerisinde çözüm odaklı faaliyetler yürütüldü.