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Polis ekipleri şehir merkezinde denetimlerini arttırdı

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir’de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmada

ESKİŞEHİR 30.04.2021, 15:31
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Polis ekipleri şehir merkezinde denetimlerini arttırdı

Yurt geneli ile birlikte Eskişehir’de de dün itibari ile başlayan ev 17 gün sürecek olan tam kapanmada

kent sokakları adeta bomboş kaldı.

Ülke genelinde dün akşam saat 19.00 itibariyle tam kapanma uygulaması başladı. 17 gün sürecek olan kısıtlamada Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Özellikle kent merkezinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, vatandaşların alışveriş bahanesiyle bir mahalleden diğerine geçmesine izin vermedi. Çalışma belgesiyle kısıtlama gününde dışarı çıkanlara izinleri suiistimal etmemeleri, aynı durumun tekrarlanması halinde ise gerekli cezai işlem yapılacağı yönünde uyarılar yapıldı.
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