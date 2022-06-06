Polis ekipleri 3 bin 524 öğrenciye eğitim verdi

Eskişehir’de polis ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda toplamda 3 bin 524 öğrenciye bilgilendirme yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü’nün işbirliğiyle 23 Mayıs ile 3 Haziran tarihleri arasında polis sorumluluk bölgelerinde bulunan anaokulu ve ilkokul öğrencilerine eğitim verildi. Polisle iletişiminin artırılması, polislik mesleğinin tanıtılması, polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi, trafik kuralları, teknoloji bağımlılığı, toplu taşıma araçlarında ve tanımadıkları kişilere karşı tutum, davranışlarında dikkat edilmesi gereken hususlara yönelik, "Hacivat ve Karagözün Polisle Tanışması" isimli gölge oyunu desteğiyle toplam bin 805 öğrenciye eğitim verildi.

Ortaokul ile lise öğrencilerine yönelik olarak ise akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlarda internet kullanımının yetişkinlerin yanı sıra küçük yaştaki çocukları da suç mağduru haline getirdiği, toplumun genelinin büyük sorunu haline gelen "Güvenli İnternet Kullanımı ve İnternetin Zararlarından Korunma" konusunda bilinçli nesiller yetiştirilmesi amacı ile görsel sunum yapıldı. Eğitimlerde toplam bin 719 öğrencinin bilgilendirilmesi sağlandı.