Polis 691 metruk binaya müdahale etti, 76 bin 42 vatandaşı bilgilendirildi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2021 ve 2022 yıllarında toplamda 691 metruk binanın yıkılması veya rehabilite edilmesi sağlanırken, yine 2022 yılında muhtemel mağduriyetlere karşı düzenlenen toplantılarda 76 bin 42 vatandaş bilgilendirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesi ve daha güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla yapılan faaliyetlerin rakamları paylaşıldı. Edinilen bilgiye göre, metruk binalarla mücadele faaliyetlerinde, il genelinde güvenlik açısından riskli metruk binaların yıkılması veya rehabilite edilmesi için Eskişehir Valiliği koordinesinde gerek bina sahipleri ile gerekse ilçe kaymakamlıkları ve belediye başkanlıklarıyla gerçekleştirilen çalışmalarda, il merkezinde 2021 yılında 287, 2022 yılında 404 olmak üzere toplamda 691 metruk binanın yıkılması veya rehabilite edilmesi sağlandı.

Genel güvenlik konularında bilgilendirme çalışmalarında ise, vatandaşların mağduriyetlerinin önüne geçilmesi ve bireysel olarak alabilecekleri önlemlere yönelik, evden ve iş yerinden hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, sahte para konuları ile Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi (KADES), Narkotik Suçlarla Mücadele (UYUMA) projeleri hakkında, yapılan 22 bin 638 ziyarette, 52 bin 639 vatandaşa ulaşıldı. Ayrıca yine ekiplerce yıl içerisinde 633 toplantı yapılırken 23 bin 403 vatandaşa ulaşıldı. 2022 yılında 76 bin 42 vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi sağlandı.