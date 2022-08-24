“Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor” kampanyası

OEDAŞ, omurilik felçli bireylere destek olmak için “Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor” sloganı ile başlattığı kampanyasını faaliyet gösterdiği beş ilde eş zamanlı olarak sürdürüyor. Toplanan kapaklarla tekerlekli sandalye almayı hedeflediklerini söyleyen OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, “Tüm paydaşlarımızı, kullandıkları plastik ürünlerin kapaklarını il müdürlüklerimizdeki kumbaralara bırakmaya davet ediyoruz. Bu kapaklarla hayatın bazı engellerini aşabilmek için hep birlikte adım atabiliriz” dedi.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illerinde elektrik dağıtım hizmeti sunan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ), güvenli ve sürdürülebilir elektrik arzı sağlamanın yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma ve çevreye katkı sunmaya odaklanıyor. OEDAŞ’ın bu çerçevedeki çalışmalarından biri de “Plastik Kapaklar Tekerlekli Sandalyeye Dönüşüyor” sloganı ile yürüttüğü kampanya. Hizmet verdiği beş ilde eş zamanlı olarak plastik kapak toplama girişimi başlatan OEDAŞ, bu sayede Türkiye Omurilik Felçliler Derneği (TOFD) aracılıyla omurilik felçlilerine destek olmayı hedefliyor.

Muzaffer Yalçın: “Bireylerin özgürce hayata katılmasına destek olalım”

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, toplanan kapaklarla tekerlekli sandalyeler almayı hedeflediklerini söyleyerek, tüm vatandaşlara çağrıda bulundu. Toplanan 400 kilogram plastik kapağın manuel kullanımlı, 4 ton plastik kapağın ise akülü tekerlekli sandalyeye dönüşebileceğini belirten Yalçın, “Hizmet verdiğimiz bölgedeki vatandaşlarımızın ne kadar duyarlı olduğunu, bugüne kadar hayata geçirdiğimiz tüm sosyal sorumluluk projelerinde çok yakından gördük. Kimi zaman bir çevre temizliğinde kimi zaman da sokaktaki can dostlarımızın beslenmesinde birlikte hareket ettik. Şimdi bir çağrı daha yapmak istiyoruz. Geri dönüştürülmeye en uygun materyallerden biri olan plastik kapakları toplayarak bağışlayalım. Bu sayede engelli vatandaşların sosyal hayata karışmasına destek olalım. Aynı zamanda çevre bilinci ile de hareket edileceğinden, kapakların doğru bir şekilde geri dönüştürülmesine de aracılık ederek doğayı korumaya da katkı sunalım. Bu nedenle tüm paydaşlarımızı, kullandıkları ürünlerin plastik kapaklarını il müdürlüklerimizdeki kutulara bırakmaya davet ediyoruz” dedi.

Her renk ve boyuttaki kapak toplanabiliyor

Plastik kapak toplama kampanyasını 2011 yılından beri sürdüren TOFD’nin internet sitesinde verilen bilgiye göre yalnızca mavi kapaklar değil her renk ve boyuttaki plastik kapaklar kampanyaya dahil edilebiliyor. Bu nedenle temiz bir şekilde toplanan su şişesi kapaklarının yanı sıra damacana, yağ şişesi, meşrubat kapakları da biriktirilebiliyor.