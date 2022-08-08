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Plakasız motosiklet çalıntı çıktı
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
ESKİŞEHİR 08.08.2022, 10:03
Eskişehir’de şüphe üzerine durdurulan plakasız motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgilere göre, Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları esnasında durumundan şüphelenilen plakasız motosiklet durduruldu. Yapılan inceleme sonucu bahse konu motosikletin çalıntı olduğu tespit edildi.
Motosikletin sürücüsü M.S.’nin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.