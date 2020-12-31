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Piyango kuyruğunda sağlıkları ile kumar oynadılar
Eskişehir’de yaşayan bazı vatandaşlar, dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü gözerde edip sosyal mesafe kuralına uymayarak yılbaşı biletleri için kuyrukta beklediler.
ESKİŞEHİR 31.12.2020, 14:29
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Eskişehir’de yaşayan bazı vatandaşlar, dünyayı kasıp kavuran Korona virüsü gözerde edip sosyal mesafe kuralına uymayarak yılbaşı biletleri için kuyrukta beklediler.2020 yılın son gününde yılbaşı çekilişine katılmak isteyen bazı vatandaşlar, milli piyango biletleri almak için hem kişisel hem de toplum sağlığını hiçe saydılar. Eskişehir’de, bu akşam çekişinin gerçekleştirilecek olan piyango biletlerini, son saatlerde almaya yarışanlardan oluşan kalabalık, duyarlı vatandaşları isyan ettirdi. Şehir merkezindeki 2 Eylül Caddesi, Taşbaşı, Hamam Yolu olmak üzere kentin birçok noktasında satılan bilet büfelerindeki kuyruk, “salığıyla kumar oynuyorlar” dedirtti.
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