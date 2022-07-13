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Piknikçiler çöplerini bırakıp gitti

Eskişehir’de bayram tatili nedeniyle piknik alanlarında insan yoğunluğu yaşanırken, bazı duyarsız piknikçilerin doğaya bıraktığı çöpler tepki çekti.

ESKİŞEHİR 13.07.2022, 10:53
Piknikçiler çöplerini bırakıp gitti

Eskişehir’de bayram tatili nedeniyle piknik alanlarında insan yoğunluğu yaşanırken, bazı duyarsız piknikçilerin doğaya bıraktığı çöpler tepki çekti.

Eskişehir’in en çok tercih edilen mesire alanlarından olan Regülatör Piknik Alanı, bayram tatili nedeniyle piknikçilerin uğrak noktası oldu. Sakin bir atmosfere sahip olmasının yanı sıra doğal güzelliklerinden dolayı da tercih edilen piknik alanında bırakılan çöpler ise dikkat çekti. Bazı duyarsız vatandaşlar tarafından bırakılan atıklar, görenleri adeta hayrete düşürdü. Özellikle alkol şişlerinin çoğunlukta olduğu çöp yığınları, yangın riskini de beraberinde getiriyor. Ortaya çıkan çirkin manzaralara karşı bazı vatandaşlar, gerekli denetim ve temizliğin yapılması konusunda yetkililere sesleniyor.

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