Pencere yenilemede antrasit ve altın meşe rengi revaçta

Pencere ve balkon ustası İbrahim Hocagil, eski tip evlerde oturan vatandaşların hırsızlık olaylarına karşı önlem olarak PVC tip pencerelere Yöneldiğini belirtirken, antrasit ve altın meşe renklerinin revaçta olduğunu söyledi.

Yaz aylarına girilirken vatandaşlar evlerinde zarar gören balkonlarını yeniletme ve PVC pencere yeniletme işlerine yönelmeye başladı. Eğitim öğretimin tatil dönemine girmesini bekleyen vatandaşlar, bütçesine uygun ürünü seçip evlerinde pencere ve balkon yeniletme işlerine yöneliyorlar. Pencerelerinin hırsızlık olaylarına maruz kalmamak için PVC olmasını tercih edenler, antrasit ve altın meşe renklerine rağbet gösteriyorlar. Eskişehir’de 23 yıldır PVC pencere ve balkon tadilatı işleri yapan İbrahim Hocagil, şu anlık işlerinin durgun olduğunu ancak okulların tatil dönemine yaklaşmasıyla birlikte evlerde PVC pencere ve balkon yeniletme işlerinin hızlanacağını belirtti.

“Müşteriler pencerelerin kalın olmasını seçiyorlar”

Müşterilerin pencereleri seçerken kalınlığını ön planda tuttuğunu vurgulayan Hocagil, “Şu anda işlerimiz durgun. Bizim işlerimiz genellikle eylülde hızlanır. Havalar soğuyunca vatandaşlar pencere yeniletmeye yönelirler. Sürme cam balkon, PVC doğrama, izolasyon tarzı işlerimiz oluyor. Vatandaşlar yüksek maliyeti nedeniyle pencere, pervaz tarzı yeniletme işlerine pek rağbet göstermiyor. Müşterilerimiz çoğu zaman ürünlerin kaliteli olmasına dikkat ediyor. Pencerelerin kalın olmasını seçiyorlar. Eski tip pencereleri evlerde oturan vatandaşlar hırsızlık gibi olayların yaşanmaması için PVC’leri tercih ediyorlar. Yalıtımlı pencere istiyorlar. Pencerelerin 70’lik, 75’lik, 80’lik serileri mevcut, bunların arasından hangisini tercih ederlerse yaptırıyorlar” diye konuştu.

“Tatil dönemi yaklaştıkça işlerimizin artacağını düşünüyorum”

Renkli pencerelerin revaçta olduğunu ifade eden Hocagil, “Antrasit ve altın meşe renklere rağbet çok. Vatandaşlar evlerinin duvar rengine göre de seçim yapabiliyorlar. Bazı vatandaşlar evlerinde pencere değişimi için seçimin geçmesini de bekliyorlar. Piyasanın durumuna göre hareket edecekler. Okullar tatile girdiği zaman vatandaşlar bağı, bahçesi bulunan evlere gidip tadilatlara başlıyorlar. Bizim işlerimizin de seçimin ardından tatil dönemi yaklaştıkça artacağını düşünüyorum. Eski yapıdaki binada oturan insanlar da pencere yeniletme ve balkon kapatma işlemleri için bizler geliyorlar. Maddi güçleri yettiğince yeniletiyorlar” dedi.