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Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması için pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

ESKİŞEHİR 04.12.2020, 16:59
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Pazar yeri denetimleri hız kesmiyor
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Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, halk sağlığının korunması için pazar yerlerinde gerçekleştirdiği denetimlere devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında gerçekleştirdiği denetimleri aralıksız olarak sürdürüyor.

Pazar yerlerinin düzenli hale gelmesi ve vatandaşların sağlıklı şekilde alışveriş yapabilmesi için yapılan denetimlerde, pazarcı esnafının mevzuat gereği uyması gereken hususlar kontrol ediliyor. Ayrıca ekipler, koronavirüsle mücadele edilen bugünlerde esnafı ve vatandaşları maske, mesafe ve temas konusunda da uyarırken, tezgâh mesafelerinin bakanlıkça belirlenen kurallara uygun olup olmadığının denetimini de yapıyor.
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