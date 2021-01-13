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Pazar esnafının soğukla mücadelesi
Eskişehir’de gece başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından kurulan pazar yerinde tezgâhlarını açan esnaf soğuktan korunmak için çareyi tenekeye ateş yakarak buldu.
ESKİŞEHİR 13.01.2021, 12:10
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Eskişehir’de gece başlayan ve sabahın ilk saatlerine kadar devam eden kar yağışının ardından kurulan pazar yerinde tezgâhlarını açan esnaf soğuktan korunmak için çareyi tenekeye ateş yakarak buldu.Eskişehir’de gecenin ilerleyen saatlerinde başlayan kar yağışı hava sıcaklığını 10 derece birden düşürdü. Hava sıcaklığının 2-3 dereceler civarına kadar inmesi sonucu başlayan soğuktan tüm kent nasibini alırken, Odunpazarı Vişnelik mahallesinde bulunan Şehit Güngör Bostan sokakta kurulan çarşamba pazarı esnafı ısınma derdine düştü. Açık alanda çalışan esnaf tenekeler içinde yaktıkları odun ateşiyle ısıtmaya çalıştı. Soğukta çalışmaktan hayli üşüyen, elleri şiştiği gözlenen esnaf, duruma aldırış etmeden tezgâhlarının başında satış yapmaya çalıştı.
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