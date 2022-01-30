Paylaşmanın bereketi Tepebaşı’nda

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehirlilerin destekleri ile Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde pişirilen yemekleri her gün ihtiyaç sahibi 400 kişinin sofrasına ulaştırıyor.

Tepebaşı Belediyesi’nin Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde uzman personel tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, belediye ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Tepebaşı Belediyesi Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nde hazırlanan yemeklerden pandemi sürecinin başından bu yana korona virüs nedeniyle evinde izolasyonda olan 65 yaş üstündekiler ile engelli vatandaşlar da yararlanıyor. Tepebaşı Belediyesi, günlük 400 kişilik sıcak yemeği ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.