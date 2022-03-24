Parklardaki bu trambolinler tehlike saçıyor

Eskişehir’de vatandaşların çocuklarıyla çok sık vakit geçirdiği Hamamyolu Caddesi’nde yer alan parklardaki trambolinler, bakımsız halleriyle dikkat çekerken, bazılarının eski ve yıpranmış lastikleri yüzünden özellikle tehlike oluşturduğu belirtiliyor.

Vatandaşların çocuklarıyla güzel ve eğlenceli vakit geçirmek adına kullandığı Hamamyolu Caddesi üzerinde yer alan parklardaki trambolinler, eski ve yıpranmış yapısıyla onarılmayı bekliyor. Özellikle küçük yaştaki çocukların fazlasıyla kullandığı bazı trambolinlerin lastiklerinde çürümelerin olduğu gözlemlendi. Gün içinde birçok çocuğun kullandığı trambolinler, mevcut halleriyle adeta muhtemel kazalara davetiye çıkarıyor. Çocuklarının eğlenebilmesi için bu parklara gelen veliler, trambolinleri kullanmalarından endişe duyduklarını dile getirdiler. Muhtemel bir kaza yaşanma riskinin çok fazla arttığının da altını çizen veliler, belediyenin acilen trambolinlerin bakımını yapması gerektiğini ifade ettiler.