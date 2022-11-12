Park yangınını deney malzemelerini yakan iki şahısın çıkardığı tespit edildi

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, geçtiğimiz ay Eskişehir’de bir çocuk parkında çıkan yangının, 2 şahsın deney yapmakta kullandıkları plastikleri yakmaları sonucu çıkardıkları belirlendi.

25 Ekim günü Tepebaşı İlçesi’ndeki bir parkta yangın çıkmış, olaydan sonra park kullanılmaz hale gelmiş, şans eseri parkta kimsenin olmamasıyla olay ucuz atlatılmıştı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ile yürütülen ortak çalışma sonucunda, yangının büyümesini destekleyen bir madde kullanıldığını tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince konuyla alakalı 2 şahısın, sosyal medyada gördükleri bir deneyi yapamaya çalıştıkları, ancak başaralı olamayınca da ellerimdeki plastik eşyaları yaktıkları için olayın gerçekleştiğini belirlendi.