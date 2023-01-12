Park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Eskişehir’de park halindeyken yanmaya başlayan araçta büyük maddi hasar meydana geldi.

Karapınar Mahallesi’nde park halinde bulunan 26 AGL 412 plakalı otomobil, bir anda alevlere teslim oldu. Elektrik aksamından kaynaklanan bir problemden dolayı çıktığı tahmin edilen yangın, araç sahibi ve çevredekiler tarafından söndürülemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu araçta büyük maddi hasar oluştu.

Yangın anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilirken, yanan araç kullanılamaz hale geldi.