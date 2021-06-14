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Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu
Eskişehir’de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.
ESKİŞEHİR 14.06.2021, 18:17
Eskişehir’de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağışa, şiddetli esen rüzgar da eklenince otoparkta bulunan ağaç dayanamadı. Eskişehir Adliyesi’nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin arkasında bulunan ağaç kırılarak otomobilin ön kısmına düştü. Otomobili teğet geçen devrilen ağaç maddi zarara sebep olmazken, çevrede tedirginlik yaşattı.