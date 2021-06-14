banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Biden'dan Rusya ve Çin vurgusu
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Sedat Peker'den ağız sözler: Namusun yok mu senin?
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Ünlülerden Selçuk Tekay'a veda
Veyis Ateş’in savunması istendi!
Veyis Ateş’in savunması istendi!

Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Eskişehir’de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.

ESKİŞEHİR 14.06.2021, 18:17
Park halindeki otomobil devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldu

Eskişehir’de şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle bir ağacın kırıldığı alanda bulunan araç kıl payı kurtuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağışa, şiddetli esen rüzgar da eklenince otoparkta bulunan ağaç dayanamadı. Eskişehir Adliyesi’nin otoparkında park halinde bulunan bir otomobilin arkasında bulunan ağaç kırılarak otomobilin ön kısmına düştü. Otomobili teğet geçen devrilen ağaç maddi zarara sebep olmazken, çevrede tedirginlik yaşattı.
banner486
Yorumlar (0)
banner422
19°
parçalı az bulutlu
banner493