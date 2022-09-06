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Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu
Eskişehir’de park halindeki bir araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
ESKİŞEHİR 06.09.2022, 11:11
Eskişehir’de park halindeki bir araçta çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Şirintepe Mahallesi Maraş Sokak’ta park halinde bulunan bir araçta gece 03.30 sularında yangın çıktı. Bir anda alevlere teslim olan araç, ihbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
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