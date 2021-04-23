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Park girişindeki ’Kapalı’ uyarısını umursamadılar

Eskişehir’de umursamaz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan parklarda vakit geçiriyor.

ESKİŞEHİR 23.04.2021, 12:36
Park girişindeki ’Kapalı’ uyarısını umursamadılar

Eskişehir’de umursamaz vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan parklarda vakit geçiriyor.

Ülkemizi etkisi altına alan koronavirüse karşı uygulanan tedbirler kapsamında Eskişehir’deki parklar İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kararı gereğince kapatılmıştı. Kapatılan parkların girişlerine uyarı tabelaları asıldı. Fakat vatandaşlar bu tabelaları görmezden geldi. Uluönder mahallesinde bulunan bir parkın girişinde ‘Parkımız ziyarete kapalıdır’ yazısına aldırmayan vatandaşlar görüldü. Tabelanın yanından umursamazca geçerek parkta gezinti yapan vatandaşlar, ilginç görüntüler oluşturdu.
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