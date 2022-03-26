Pandomim için 10 yıllığına dünya turuna çıkıyor

Müzik ve dans eşliğinde Eskişehir sokaklarında pandomim sanatını icra eden Eskişehirli sanatçı Ferhat Kılıç, 10 yıl boyunca sanatı uğruna dünya turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Yaklaşık 13 yaşından beri Eskişehir sokakları başta olmak üzere Türkiye’nin birçok şehrinde pandomim sanatı oynayan 27 yaşındaki Ferhat Kılıç, kendisini izleyen vatandaşlara karşı müzik ve dans eşliğinde performansını icra ediyor. Mart ayının sonuna doğru 10 yıllık dünya turuna çıkmaya hazırlanan Kılıç, çeşitli ülkelerin kültürlerinde halk arasında bilinen adıyla ’Mim’ sanatını gerçekleştirmek için gün sayıyor. Eskişehir’in tam bir kültür sanat kenti olduğunu vurgulayan Kılıç, “Gezeceğim ülkelerde hem Türk kültürünü hem de pandomimi istediğim tarzda sergilemek adına gün sayıyorum” dedi.

“Mim sanatı daha çok sahnelerde gösterimde iken ben bunu sokaklara taşıma derdindeyim”

Pandomim gösterimleri esnasında Eskişehirli vatandaşların sanata ve sokak sanatçılarına karşı ilgisinin kendisini sevindirdiğini anlatan sanatçı Ferhat Kılıç, yakın bir zamanda gerçekleştirmek istedikleri hedefleri hakkında şu şekilde konuştu:

“Kısa bir süre içerisinde Azerbaycan’la başlayacak olan serüvenim, sırasıyla Gürcistan, Tayland, Fiji Adaları şeklinde Güney Amerika’ya doğru ilerleyecek. Mim sanatı daha çok sahnelerde gösterimde iken ben bunu sokaklara taşıma derdindeyim. Gezeceğim ülkelerde hem Türk kültürünü hem de pandomimi istediğim tarzda sergilemek adına gün sayıyorum.”