Pandemi süreci olta malzemeleri satışlarını ikiye katladı

Eski dönemde hayatın yoğun akışı içerisinde doğa sporlarına yeterli vakit ayıramayan vatandaşların, Covid-19’a karşı alınan tedbirlerin ardından kalabalıklardan uzaklaşıp doğaya daha çok açılarak farklı etkinliklerde bulunması olta malzemesi satıcılarının da yüzünü güldürdü.

Pandeminin yüksek seyrettiği süreçte insanlar, şehir merkezinden kaçınarak doğa sporlarına, kampçılığa, tırmanışa ve balık tutma gibi etkinliklere yönelme fırsatı buldu. Kamuda veya özel firmalarda çalışan vatandaşlar, virüs nedeniyle işlerinden uzak kaldıkları dönemlerde yeni hobiler edindi. Büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar bu süreçte kalabalıktan uzak durarak göl, gölet, akarsu, su kanalları ve deniz kenarlarında olta ile balık tutarak vakit geçirdi. Denizi bulunmayan Eskişehir’de ise vatandaşlar şehir merkezinden çıkarak, şehrin çevresinde bulunan çeşitli göl, gölet ve akursularda hobilerini gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunun için gereken malzemelerin satışını yapan işletmelerin satışları ise ikiye katlandı.

Eskişehir’de yıllardır açık hava sporları malzemelerinin satışını yapan Faruk Ozanlıoğlu Covid-19 sürecinde işlerinin iyi gittiğini belirtti. Ozanlıoğlu, Eskişehir’de deniz balıkçılığı olmadığı için insanların özellikle hafta sonlarında yoğun iş temposundan kaçmak için balık tutma, piknik ve kamp yapma gibi hobilerle stres attığını ifade etti. Kişi başı bir olta ve tek kanca ile avlanma şartına uyan herkes için olta balıkçılığının her zaman serbest olduğunu dile getiren Ozanlıoğlu, üçlü, beşli, onlu kancaların yalnızca sezon içerisinde kullanılabileceğinin de altını çizdi.

“Normale göre satışlarımız ikiye katlandı”

Pandemi sürecinin kendilerini olumsuz etkilemediğini, aksine bu durumun işlerinde artışa yol açtığını belirten Faruk Ozanlıoğlu, “Korona aslında bizi çok olumsuz etkilemedi. İnsanlar aylarca sıkıntılı bir dönem içerisindeydi ve pandemi hâlâ devam ediyor. O zorlu süreçte bazı yasakların bitmesiyle bizim işlerimizde normalin üzerinde bir hareket oldu. İnsanlar kapalı yerlerde, mekânlarda çok fazla bulunmak istemedikleri için daha çok doğa, balıkçılık, kamp tarzında etkinliklere yöneldiği için çadır satışlarımız, dağcılık malzemeleri ve olta satışlarımızı oldukça arttırdı. Haziran, temmuz, ağustos aylarında geçtiğimiz yıla kıyasla normalin üzerinde bir hareketlilik yakaladık. Normalde bir satış yapıyorsak bu süreçte iki satış yaptık” diyerek yaşanan süreci anlattı.

“Pandemide insanlar hobileri için vakit buldu”

Oltacı Ozanlıoğlu, genellikle bireysel olarak bu hobilerle uğraşanların kendilerinden alışveriş yaptığını belirtirken, insanların eskiden bulamadığı vakti bu süreçte bulduğunu ve kapalı alanlarda vakit geçirmek istemedikleri için bu tarz işlere yöneldiklerini dile getirdi. Faruk Ozanlıoğlu, “Müşterilerimiz daha çok bireysel olarak bu tarz hobilerle uğraşan insanlar oluyor. Trekkingciler, doğa yürüyüşü yapanlar, kampçılığı sevenler bizden alışveriş yapıyor. Mesela hiç kampa gitmemiş, doğa yürüyüşü yapmamış kişiler vakit buldu, yasaklardan sonra yapacak pek bir şey de yoktu açıkçası. Hiç çadırda kalmamış kişi bunu deneyimleme fırsatı yakaladı, deniz kenarında veya doğada yaptı bunu. O sırada da yanında bir olta bulundurmak istedi, yeni bir uğraş edindi” diyerek sözlerine devam etti.

“Uygun bir maliyetle bu hobiye başlanılabilir”

Yaklaşık 11 yıldır bu sektörde olduğunu belirten Ozanlıoğlu, bu hobiye çok büyük paralar harcamadan başlanılabileceğini söyledi. Ozanlıoğlu, “Biz burada müşterinin isteğine göre hareket ediyoruz. Üç grup vardır bu hobide. Amatörden başlar, yarı profesyonel ve profesyonel grup şeklinde devam eder. Ürün çeşitliliği açısından biz bütün gruplara hitap ediyoruz. Gerekli donanım ve aksesuarlar için fiyatlar 75 ila 100 lira arasından başlar, üst limiti yok tabii. Yani bu işle ilk kez ilgilenecek olan birisi en fazla 150 lira gibi bir masraf yapıp balığa çıkabilir” şeklinde konuştu.

“Müşterilerimizi talep ve bütçelerine göre yönlendiriyoruz”

Sıfırdan başlayacak müşterilerin öncelikle yapacakları av türüne karar vermesi gerektiğini söyleyen Ozanlıoğlu bu konuda, “Makaralı takım uzak mesafe av için gerekir, yakın mesafe için göl kamışı kullanılır. Müşteriyle birlikte önce bunu netleştiririz. Sonrasında ne tarz bir yem kullanmak istediği konusu var. Kişi basit bir yem mi yoksa daha profesyonel yemler mi kullanmak istiyor? Denize gidecekse deniz grubunun yemleri farklı, tatlı su grubunun yemleri farklı. Biz burada talebe göre müşterinin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bütçeye göre olta takımını, kamışını, setini tamamen hazırlar ve yönlendiririz müşteriyi. Bu işi ilk kez yapacak birine tabii ki daha basit ekipmanlarla başlamalıdır” dedi.