Pandemi kısıtlamaları obeziteyi arttırdı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sultan Güvenir Özkurt, böbrek gününe yönelik yaptığı açıklamada obezitenin kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını belirterek hareketli yaşamın öneminin altını çizdi.

Özkurt, 11 Mart Böbrek Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, obezitenin zararlı sonuçlarının böbrek hastalıklarına yol açtığını belirtti. Obezitenin dünya çapında bir salgın haline geldiğini ve yaygınlığının önümüzdeki 10 yılda yüzde 40 oranında artacağının tahmin edildiğini anlatan Prof. Dr. Sultan Güvenir Özkurt, "Covid-19 nedeniyle uygulanan kısıtlamalar ve hareketsiz yaşamın bu artışı daha da hızlandırabileceği düşünülmektedir. Obezitenin artan sıklığı, diyabet, hipertansiyon ve diğer kalp damar hastalıkları ve ayrıca kronik böbrek hastalığı için artmış bir risk oluşturmaktadır. Obez bireylerde, fazlalaşan vücut ağırlığına bağlı olarak, artan metabolik talepleri karşılamak için böbreklerin süzme işlevinde telafi edici bir artış meydana gelmektedir. Böbrek içi basınçtaki artış böbreklere zarar verebilir ve uzun vadede kronik böbrek hastalığı gelişme riskini artırabilir, eğer hastada kronik böbrek hastalığı varsa ilerlemesini hızlandırabilir. Obez kişilerde, normal kilolu kişilere kıyasla, Son Evre Böbrek Hastalığı gelişme riski 2 ila 7 kat daha fazladır” dedi.

Obez bireyler kilo vermeli

Böbrek hastalıklarına ilişkin bilgilendirmede bulunan Özkurt şöyle konuştu:

“Protein kaçağı ve ödem ile belirti veren ‘obezite ile ilişkili glomerülopati’ görülme sıklığının son yıllarda artış gösterdiği bildirilmektedir. Obezitenin, böbrek taş hastalığı ve böbrek kanseri de dâhil diğer bir dizi hastalık için risk faktörü olduğu gösterilmektedir. Genellikle sorun, yaşam tarzı değişiklikleri ile çözülebilir; ancak bazen hasta kilo vermek için tıbbi yardıma da ihtiyaç duyabilir. Obez bireylerde güvenli ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek için; haftada en az 300 dakika fiziksel aktivite, haftada en az iki kez kas güçlendirme egzersizi, sağlıklı beslenme ve porsiyon kontrolü önerilirken, bazı durumlarda obezite ameliyatı bir seçenek olabilir. Obeziteyi önlemek için; yağ ve şekerden gelen enerji alımının sınırlandırılması, taze meyve ve sebze tüketimini artırılması, düzenli fiziksel aktivite yapılması önerilen tavsiyeler arasındadır.”

Obeziteyi kontrol etmeye yönelik toplum çapında müdahalelerin kronik böbrek hastalığının gelişimini önlemede veya ilerlemesini geciktirmede yararlı etkilere sahip olabileceğini belirten Özkurt açıklamasını “Uzun vadeli yol haritaları geliştirilmeli” mesajı ile sonlandırdı.